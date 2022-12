Zuid-Koreanen kunnen vanaf 2023 eindelijk hun 'eigen' verjaardag vieren

Zuid-Koreanen vieren vanaf 2023 hun verjaardag zoals de rest van de wereld. Het Zuid-Koreaanse parlement schaft de traditionele manieren om leeftijd te berekenen af en neemt de 'internationale' telling als standaard op in de wet. Leeftijd hangt dan ook voor Zuid-Koreanen af van het aantal dagen, maanden en jaren sinds hun geboortedag.

In het oude systeem waren Zuid-Koreanen bij geboorte direct één jaar oud. Elke Zuid-Koreaan werd vervolgens een jaar ouder op 1 januari. In dat systeem kon een baby die 31 december geboren werd, twee dagen later al twee jaar oud zijn.

Daarnaast werd ook een alternatieve manier gebruikt: het zogenoemde telsysteem. Daarbij is iemand bij geboorte nul jaar oud, maar veroudert iedereen nog steeds tegelijkertijd op de eerste dag van het nieuwe jaar. Deze methode werd vooral gebruikt om te bepalen wie oud genoeg was om alcohol te drinken en te mogen roken.

Zuid-Korea stapt komend jaar dus over op het systeem dat wereldwijd gebruikt wordt. Daarin is een persoon pas één jaar oud als er 365 dagen verstreken zijn sinds de geboortedag. Iemand wordt pas officieel ouder op zijn persoonlijke verjaardag, in plaats van 1 januari. Ook dat systeem werd in Zuid-Korea al gebruikt, maar vanaf juni 2023 is dat nog de enige manier om leeftijd te berekenen.

Vanaf juni 2023 is het Koreaanse leeftijdssysteem niet meer toegestaan op officiële documenten als paspoorten en rijbewijzen. Door de overstap komen sommige Zuid-Koreanen in de opvallende positie dat ze op papier eenmalig één of zelfs twee jaar 'jonger' worden.

Tot op heden zou een Zuid-Koreaan die op 31 december 2002 is geboren, vandaag drie verschillende leeftijden hebben. Zo is hij 21 in het Koreaanse systeem, 20 in het telsysteem en 19 in het internationale systeem.

