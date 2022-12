Arbeidsmigrant verongelukt bij werkzaamheden tijdens WK voetbal in Qatar

Een arbeidsmigrant is tijdens de groepsfase van het WK voetbal in Qatar omgekomen bij werkzaamheden op een hotelcomplex. Op dat moment verbleef het nationale team van Saoedi-Arabië daar.

De Filipijnse man overleed nadat hij van een helling was gegleden en met zijn hoofd op het beton was terechtgekomen. Dat meldt de Amerikaanse sportwebsite The Athletic op basis van meerdere bronnen. Zij vertellen dat de man bezig was de verlichting in een parkeergarage te repareren.