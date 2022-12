Iran executeert eerste persoon die ter dood veroordeeld was voor protesten

Iran heeft de eerste executie uitgevoerd van een persoon die ter dood was veroordeeld voor zijn aandeel in de grootschalige protesten in het land. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Mogelijk zijn er al eerder mensen ter dood gebracht, maar is dat niet bekendgemaakt.

Het zou gaan om een man die tijdens een protest in de hoofdstad Teheran een agent verwond zou hebben en een straat blokkeerde. Daarvoor werd hij veroordeeld tot de doodstraf. De betoger had hoger beroep aangetekend, maar het hooggerechtshof wees dat af.

Volgens Amnesty International zijn er zeker 21 mensen ter dood veroordeeld in Iran vanwege hun deelname aan de protesten. De mensenrechtenorganisatie noemt die veroordelingen het gevolg van "schijnprocessen die zijn bedoeld om demonstranten te intimideren".

In Iran vinden sinds half september massale demonstraties plaats voor meer vrijheid en tegen het regime in Teheran. Bij deze protesten, die de autoriteiten zien als rellen, zijn duizenden mensen opgepakt.

Volgens de organisatie Human Rights Watch zijn zo'n 450 betogers tijdens de protesten gedood door de Iraanse veiligheidsdiensten.

De protestgolf is voor Iran de grootste in jaren en begon na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. De vrouw van Koerdische afkomst stierf nadat ze door de moraalpolitie was opgepakt, omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier zou hebben gedragen.

