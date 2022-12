Taliban voeren eerste publieke executie uit sinds machtsovername Afghanistan

In Afghanistan is woensdag een man ter dood gebracht die was veroordeeld voor moord. Het was de eerste publieke executie sinds de Taliban vorig jaar de macht overnamen in het land.

De man was veroordeeld voor het doodsteken van een andere man in 2017, zei een woordvoerder van de Taliban. Volgens de woordvoerder gold het qisas-principe voor de moordenaar. Binnen het islamitische recht betekent dat zoveel als oog om oog, tand om tand.

Hoe de veroordeelde man om het leven is gebracht, zei de woordvoerder niet. Volgens hem waren er meer dan een dozijn hoge Taliban-functionarissen bij, waaronder de opperrechter en de waarnemend ministers van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken.

Vorige maand kondigde Taliban-leider Hibatullah Akhundzada aan dat de sharia, een strenge islamitische wet, volledig toegepast moet worden in rechtszaken. Daardoor kunnen misdadigers weer in het openbaar gestraft worden, door bijvoorbeeld geseling, steniging of amputatie van lichaamsdelen.

Tijdens de vorige machtsperiode van de Taliban (1996-2001) kwamen publieke executies en stenigingen geregeld voor. De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties denken dat er ook veel mensen zonder proces zijn gedood sinds de fundamentalistische beweging in de zomer van 2021 weer aan de macht kwam.

