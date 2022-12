Zeker 150 gewonden bij botsing tussen twee treinen in voorstad Barcelona

Een passagierstrein is woensdagochtend in een voorstad van de Spaanse stad Barcelona ingereden op een stilstaande trein. Zeker 150 mensen raakten daarbij gewond, van wie vijf ernstig. Inmiddels zijn drie slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Mogelijk had de dikke mist in de Spaanse voorstad er iets mee te maken, schrijven lokale media.