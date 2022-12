Bijna alle slachtoffers van Brits koeltruckdrama waren eerder in Nederland

38 van de 39 dodelijke Vietnamese slachtoffers die in oktober werden aangetroffen in een vrachtwagen in het Verenigd Koninkrijk, zijn eerder in Nederland geweest. Dat blijkt woensdag uit het jaarrapport van het Belgisch Federaal Migratiecentrum Myria.

In oktober 2019 werd in de Britse plaats Grays een koeltruck aangetroffen met daarin de lichamen van 39 mensen. Het ging om acht vrouwen en 31 mannen, onder wie tien minderjarigen. Allen hadden een Vietnamese nationaliteit. Uit onderzoek blijkt dat ze om het leven waren gekomen door verstikking of oververhitting. Zij waren waarschijnlijk al overleden voor de container aankwam in de haven.

De container was vanuit Zeebrugge in België verscheept naar het VK. De man die de vrachtwagen daar oppikte, werd veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf. Ook twee andere Britten zijn opgepakt voor betrokkenheid bij mensenhandel.

Uit de vergelijking van vingerafdrukken blijkt dat 38 van 39 slachtoffers voor de reis naar het VK ook in Nederland zijn geweest. Zij zijn geregistreerd door de Nederlandse autoriteiten, blijkt uit het rapport.

Van twee minderjarigen was dat twee jaar geleden al bekend. De tieners werden opgevangen in een beschermde opvang in Zuid-Limburg. Toen zij daar wegliepen, kwam even later het bericht dat ze in België waren gezien. De Nederlandse politie wilde hen volgen om het smokkelnetwerk te achterhalen en vroeg de Belgische autoriteiten daarom nadrukkelijk om de jongens te laten gaan.

De jongens waren met een taxi naar Brussel gegaan en zijn later in de vrachtwagen gestapt. Iets wat mogelijk niet was gebeurd als de Belgische politie had ingegrepen maar dat op aanvraag van Nederland niet deed.

