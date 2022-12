Democraten verstevigen meerderheid in Senaat VS na winst Warnock in Georgia

De Democraten hebben hun meerderheid in de Amerikaanse Senaat weten te verstevigen. De Republikeinen konden daar gelijkkomen in het aantal zetels, maar dan moest hun kandidaat in de staat Georgia wel winnen. In een tweede stemming legde de Republikein Herschel Walker het in de nacht van dinsdag op woensdag af tegen de Democratische senator Raphael Warnock.

Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar het verschil is zo groot dat Walker zijn verlies toegeeft. "Ik ga geen excuses maken, we hebben er keihard voor geknokt", zei hij na zijn verlies tegen zijn supporters.



Door de winst van Warnock hebben de Democraten nu 51 van de 100 zetels in de Senaat, een van de twee kamers van het Amerikaanse parlement in Washington. De Republikeinen hebben 49 zetels. De uitslag wordt gezien als een verlies voor oud-president Donald Trump, die nadrukkelijk zijn steun had uitgesproken voor Walker.

De stemming in Georgia was nodig omdat geen van de kandidaten vorige maand de benodigde meerderheid van de stemmen wist te behalen in de eerste ronde van de verkiezingen.

Beide partijen gaven volgens de non-profitorganisatie OpenSecrets in totaal 401 miljoen dollar (383 miljoen euro) uit aan de race tussen Warnock en Walker. Daarmee was de Senaatsrace in Georgia, een staat met 10,8 miljoen inwoners, dit jaar de duurste van de Verenigde Staten.

