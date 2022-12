Familiebedrijf van oud-president Trump schuldig bevonden aan belastingfraude

Delen via E-mail

De Trump Organization, het bedrijf van Donald Trump, is dinsdag tijdens een rechtszaak schuldig bevonden aan belastingfraude. Het familiebedrijf van de voormalige president van de Verenigde Staten wordt waarschijnlijk een boete opgelegd.

De Trump Organization heeft onder meer hotels, golfbanen en ander onroerend goed in handen. Het bedrijf was al jarenlang onderwerp van onderzoek omdat werd vermoed dat het niet alle uitgaven juist doorgaf aan de belastingautoriteiten. Zo betaalde de Trump Organization persoonlijke uitgaven van hooggeplaatste medewerkers zonder dit te melden.

De jury in de rechtbank in New York oordeelden dinsdag dat het bedrijf zich daarmee inderdaad schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude. De Trump Organization zelf heeft altijd ontkend hier schuldig aan te zijn.