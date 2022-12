Defensie vist bijna 5.000 kilo drugs uit het water in het Caribisch gebied

Delen via E-mail

Defensie heeft in het Caribisch gebied 5.000 kilo drugs uit het water gehaald. Dat gebeurde al op 4 november, maar omdat het even duurde voordat de drugs vernietigd konden worden, heeft Defensie de vondst nu pas bekendgemaakt.

De pakketten met drugs werden ontdekt door een patrouillevliegtuig van de kustwacht. Het marineschip Zr.Ms. Holland stuurde vervolgens een snelle onderscheppingsboot en de boordhelikopter van de Amerikaanse kustwacht. Die haalden in totaal ruim 5.000 kilo aan drugs uit het water.

Het ruim 100 meter lange marineschip Zr.Ms. Holland is sinds oktober 2022 als stationsschip in Caribisch gebied actief en wisselt drugsoperaties af met ondersteuning van de kustwacht in het Caribisch gebied.