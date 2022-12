Spaanse politie alert om WK-duel Marokko: 'Willen geen Nederlandse toestanden'

Ook de Spaanse politie staat op scherp voor het WK-duel tussen Spanje en Marokko dinsdagmiddag in de achtste finales van het WK voetbal. Hoewel er eerder geen ongeregeldheden waren, is de politie op haar hoede na de rellen in Nederland. "We willen hier geen Nederlandse toestanden."

In Spaanse media zeggen politiechefs dat het hele politieapparaat geleerd heeft van rellen in steden als Amsterdam, Den Haag en Brussel.

"We hebben goed gekeken naar wat er daar gebeurd is. Daar hebben we nu ons preventiesysteem voor de wedstrijd op ingericht", zegt politiebaas Serafín Giraldo tegen Libertad Digital.

In verschillende gebieden waar veel Marokkaanse Spanjaarden wonen, heeft de politie controleposten opgezet. De politiemachten zijn uitgebreid en ook heeft de politie op sommige plaatsen meer bevoegdheden gekregen.

'Hoe er in België en Nederland is opgetreden beviel ons niet'

"We hebben een uitstekend politieapparaat voor deze mogelijke ongeregeldheden. Hoe er in België en Nederland is opgetreden, beviel ons niet. Wij lossen het altijd effectief op", aldus Giraldo.

Die toon zie je in meerdere Spaanse kranten. De rellen in België en Nederland geven Spanje aanleiding kritisch te kijken naar het eigen politieapparaat. Maar het land heeft er veel vertrouwen in dat mogelijke ongeregeldheden bij voorbaat al de kop worden ingedrukt.

Toch maken sommige politiechefs en instanties zich zorgen dat er wel degelijk rellen kunnen komen. "Waarschijnlijk niet in de mate die we in Nederland gezien hebben, maar ook hier kan dinsdagavond de openbare orde verstoord worden", citeert 20minutos de nationale politie.

Nationale feestdag in Spanje

De Spaanse nationale politie heeft verschillende speciale eenheden klaarstaan vanwege de verhoogde staat van paraatheid dinsdag. Dan vindt niet alleen de wedstrijd Spanje-Marokko plaats, het is in Spanje ook de Dag van de Grondwet, een nationale feestdag. "Iedereen moet klaarstaan en bij incidenten moet onmiddellijk worden opgetreden", aldus de politie.

Niet alleen de politie waarschuwt, ook religieuze instanties hebben hun achterban opgeroepen om zich te gedragen. Zo heeft de Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, een collectief van islamitische organisaties, de moslimgemeenschap op het hart gedrukt te laten zien waar de islam echt voor staat.

"Laat de normen en waarden zien van de islam, zoals respect en tolerantie. Of er nou gewonnen wordt of verloren. Het mag nooit een reden zijn voor het veroorzaken van overlast en vandalisme."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Het loopt hier bijna nooit uit de hand'

Van de ruim 47 miljoen inwoners van Spanje zijn een kleine 800.000 van Marokkaanse afkomst. Het Zuid-Europese land denkt niet dat het dinsdag erg uit de hand gaat lopen. Het land heeft ook geen verleden met ernstige rellen. "Ook bij wedstrijden tussen FC Barcelona en Real Madrid loopt het bijna nooit uit de hand", aldus Giraldo.

Rondom de WK-wedstrijd, die om 16.00 uur begint, staan wel alle seinen op groen om op te treden. "Dat is puur vanwege de rellen in Nederland. Anders hadden we het hier nooit zo uitgebreid aangepakt", zegt de politiechef. "We willen alles doen om die Nederlandse toestanden te voorkomen."

Eerder

Aanbevolen artikelen