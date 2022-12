Indonesië stelt ongehuwd samenwonen en seks buiten huwelijk strafbaar

Indonesië gaat met een nieuw, omstreden wetboek van strafrecht werken. In het nieuwe wetboek staat dat onder meer buitenechtelijke seks, ongehuwd samenwonen en seks voor het huwelijk strafbaar zijn. Belediging van de president en overheidsinstellingen kan ook tot vervolging leiden.

Het Indonesische parlement heeft het nieuwe strafrecht dinsdag goedgekeurd. Het duurt nog even voordat alle nieuwe wetgeving van kracht wordt. Vanaf 2025 moet Indonesië zich aan de nieuwe regels houden. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van zes maanden tot een jaar.

Mensenrechtenorganisaties zien de wettelijke wijzigingen in Indonesië als een ernstige beperking van de rechten en vrijheden en als een stap richting islamitisch fundamentalisme.

Ook vrezen ze dat het leven van lhbtiq+'en hiermee moeilijker wordt gemaakt. In sommige provincies is seks met iemand van hetzelfde geslacht al verboden. Zo werden vorige week twee mannelijke Indonesische militairen opgepakt, omdat zij seks met elkaar hadden. Ze moeten voor zeven maanden de gevangenis in.

Veel protest in Indonesische steden

Maandag werd in verschillende Indonesische steden gedemonstreerd tegen de voorgenomen wijzigingen.

Ook het bedrijfsleven uitte zijn zorgen. De organisaties vrezen dat de wetsartikelen, die ook voor buitenlanders gelden, gevolgen zullen hebben voor het toerisme en Indonesië ook minder aantrekkelijk zullen maken voor expats.

Om het bedrijfsleven en kritische parlementsleden enigszins tegemoet te komen, is daarom in de teksten over seks en ongehuwd samenleven opgenomen dat alleen echtgenoten, ouders of kinderen er aangifte van kunnen doen.

In Indonesië is decennialang gediscussieerd over een nieuw wetboek van strafrecht. Het oude wetboek dateert namelijk nog uit de koloniale tijd.

