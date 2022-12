Meisje overleden na aanval met mes in Duitsland, verdachten opgepakt

Een veertienjarig meisje dat maandag in het Zuid-Duitse dorpje Oberkirchberg door een man werd neergestoken, is overleden aan haar verwondingen. De politie heeft drie mensen aangehouden, onder wie de vermoedelijke dader.

Over het motief van de dader is evenmin iets bekend. Ook is niet duidelijk of de dader de meisjes kende. Het onderzoek van de politie is in volle gang en de plaats delict is afgesloten.