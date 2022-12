El Salvador zegt ruim 140 bendeleden te hebben opgepakt in omsingelde stad

De regering van El Salvador meldt in minder dan twee dagen meer dan 140 vermeende bendeleden te hebben opgepakt in Soyapango. De stad is sinds zaterdag omsingeld door tienduizend militairen en agenten en is daardoor volledig afgesloten van de buitenwereld.

De actie is onderdeel van het keiharde beleid van president Nayib Bukele tegen bendegeweld in het Centraal-Amerikaanse land. Bukele meldt de 140 arrestaties zelf op Twitter en stelt dat de regering de controle over het hele gebied heeft.

De tienduizend militairen en agenten hebben alle huizen in Soyapango doorzocht. Soyapango is een voorstad van hoofdstad San Salvador. Het gaat om de dichtst bevolkte regio van het land.

Ondanks de arrestaties is de belegering van Soyapango nog niet voorbij. Hoelang de omsingeling van de stad nog duurt, hebben de autoriteiten niet gezegd. "We gaan Soyapango niet verlaten voordat we het laatste bendelid hebben opgepakt", beloofde minister van Defensie René Merino.

Noodtoestand duurt al maanden, officieel vanwege bendegeweld

President Bukele kondigde in maart de noodtoestand af in El Salvador om het bendegeweld in te dammen. Sindsdien zijn 58.000 mensen opgepakt. Het land telde in 2021 bijna 1.150 moorden, oftewel 18 moorden per 100.000 inwoners.

De drastische aanpak wordt flink bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties. Salvadoraanse media melden dat regelmatig willekeurige aanhoudingen worden verricht.

Volgens de peilingen in het land steunt een meerderheid van de bevolking de aanpak van Bukele. Maar die peilingen zijn niet betrouwbaar. In El Salvador staat de persvrijheid flink onder druk. Bovendien staat de Salvadoraanse politiek bekend om corruptie en propaganda.

