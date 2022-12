Internationale wapenhandel minder hard gegroeid vanwege coronapandemie

De internationale wapenhandel is in 2021 verder toegenomen. Maar de coronapandemie leidde tot problemen met de toelevering en dat beperkte de groei.

De honderd grootste wapenbedrijven leverden in 2021 wapens en andere militaire diensten voor in totaal 592 miljard dollar (561 miljard euro). Dat bedrag is 1,9 procent hoger dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Maar de groei werd beperkt door wereldwijde problemen met toeleveringsketens. Ook een tekort aan arbeidskrachten en problemen bij het vinden van grondstoffen maken het voor wapenbedrijven moeilijker om op tijd te leveren.

Het SIPRI verwacht dat de leveringsproblemen vanwege de oorlog in Oekraïne de komende jaren zullen aanhouden. De VS en EU stuurden in het afgelopen jaar voor miljarden dollars aan wapens naar Oekraïne en moeten daarom hun eigen voorraden aanvullen. Dat kan lastig worden, aangezien Rusland een grote leverancier van grondstoffen voor de wapenproductie is.

De Verenigde Staten domineren nog altijd de wereldwijde wapenproductie. In de top honderd van grootste wapenbedrijven staan veertig Amerikaanse concerns. Samen verkochten ze voor 299 miljard dollar aan wapens. Tegelijkertijd zag de VS als enige land een daling in de verkoop: 0,9 procent minder dan in 2020.

Ondertussen steeg de omzet van de acht grootste Chinese wapenbedrijven met 6,3 procent tot 109 miljard dollar in 2021. Europese bedrijven namen 27 plaatsen in de top honderd in. Ze verkochten vorig jaar 4,2 procent meer dan in 2020.

