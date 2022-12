Enorme drugsvangst van 9,7 ton cocaïne in Caribische Zee

Delen via E-mail

Tijdens acht verschillende operaties in de Caribische Zee hebben autoriteiten van Nederland, Colombia en de Verenigde Staten 9,7 ton cocaïne onderschept. De drugs waren bestemd voor de VS en Europa en hebben volgens de Colombiaanse autoriteiten een straatwaarde van 327 miljoen dollar (310 miljoen euro).

In totaal zijn vijftien personen van verschillende nationaliteiten aangehouden. Het is nog niet bekend aan welke autoriteiten zij zijn overgedragen.

Bij een van de operaties werd een lading van ruim 5 ton cocaïne onderschept in de territoriale wateren van Aruba, melden Colombiaanse media. De partij dobberde in het water en zou de Dominicaanse Republiek als bestemming hebben gehad, een overslagpunt voor cocaïne. Vier andere operaties waren gericht op snelle motorboten.

In het Caribisch gebied werken meerdere instanties samen bij het opsporen van drugscriminaliteit. De Nederlandse Koninklijke Marine is al jaren betrokken bij de internationale samenwerking. In 2022 werd al 109 ton cocaïne onderschept door de internationale samenwerking, aldus de Colombiaanse autoriteiten.