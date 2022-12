'Meest afgelegen postkantoor ter wereld' uitgegraven onder Arctische sneeuw

Het "meest afgelegen postkantoor ter wereld" op Antarctica is deze week volledig bedolven onder de sneeuw. Matrozen van de Britse marine deden er twee dagen over om de post uit te graven. Ook hielpen zij om het beschadigde dak van de houten hut te herstellen, meldt de BBC

In april van dit jaar zocht het Verenigd Koninkrijk mensen om het postkantoor te runnen. Ook moesten zij pinguïns gaan tellen op Goudier Island, gelegen op zo'n 17.000 kilometer van Nederland. In het gebouw zit ook een museum en een cadeauwinkel.

Maar liefst zesduizend mensen solliciteerden naar de baan. Uit die groep werden uiteindelijk vier vrouwen aangenomen.

In oktober vertrokken zij voor vijf maanden naar Antarctica. Tussen november en februari is het namelijk zomer op de zuidpool. Ze waren samen met drie andere medewerkers, die binnenkort zullen vertrekken, bezig om de post op te zetten toen het hevig begon te sneeuwen. In korte tijd viel er tot wel 4 meter sneeuw.

Het Britse marineschip HMS Protector dat het continent regelmatig bevoorraadt, was gelukkig in de buurt. Matrozen hielpen de post uit te graven en de schade te herstellen. De medewerkers van het postkantoor konden daarna weer aan de slag met hun taken.

De afgelopen jaren is het voormalige walvisstation in Port Lockroy ook een toeristische attractie geworden. Volgens de BBC brengen per seizoen zo'n twintigduizend toeristen een bezoekje aan de hut. Samen versturen zij jaarlijks zo'n 80.000 kaarten naar meer dan honderd landen.

Het leven op het eiland is overigens niet erg comfortabel. Zo hebben de werknemers geen toegang tot stromend water en is er geen vaste stroomverbinding. Ook is er geen internet. Alleen via een satellietverbinding kunnen ze zo'n tien minuten per week praten met hun dierbaren thuis.

Eerder

Aanbevolen artikelen