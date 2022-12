Raketten over en weer en doodgeschoten Palestijnen: dit speelt nu in Israël

De Israëlische luchtmacht heeft in de nacht van zaterdag op zondag aanvallen op de Gazastrook uitgevoerd. Die volgden op een aanval op Israël vanuit de Gazastrook, de eerste in een maand tijd. Intussen lopen de spanningen tussen Israël en de Palestijnen verder op. Wat is er nu aan de hand?

In de afgelopen weken heeft Israël meerdere Palestijnen gedood. Volgens de Israëlische politie ging het in meerdere gevallen om Palestijnse relschoppers. De incidenten vonden plaats op de Westelijke Jordaanoever. Daar laait het conflict regelmatig op. Al Jazeera spreekt van tien dodelijke slachtoffers in ongeveer een week tijd.

De spanning steeg eerder deze week tot het kookpunt door de dood van de 23-jarige Palestijn Ammar Mufleh. Hij kwam vrijdag in conflict met de Israëlische politie. Na een worsteling schoot een agent hem dood. Van dat voorval zijn beelden, die rondgaan onder Palestijnen en voor veel woede zorgen. Palestijnse activisten roepen sindsdien op tot een reactie op de acties van de Israëlische politie.

Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de dood van Mufleh een executie. De Israëlische politie spreekt van verweer. Israël zegt dat de agenten werden belaagd door een groep mannen en dat een van de mannen een mes trok. Een agent zou vervolgens zijn gestoken. Daarna opende de politie volgens Israël het vuur.

EU-buitenlandchef Josep Borrell is bezorgd over de situatie en de dood van Mufleh. "Dergelijke onaanvaardbare kwesties moeten worden onderzocht en er moet volledige verantwoording voor worden afgelegd", schreef hij zaterdag in een reactie. Ook de Verenigde Staten uitten bezorgdheid.

0:39 Afspelen knop Israëlische luchtmacht vuurt raketten af op Gaza

Zaterdagavond werd vervolgens vanuit de Gazastrook een raket richting Israël afgevuurd. Wie voor die raket verantwoordelijk is, is niet duidelijk. De aanval is niet opgeëist. Volgens Israël kwam de raket neer in een open gebied. Voor zover bekend is niemand daarbij gewond geraakt.

In de nacht van zaterdag op zondag vuurde Israël op zijn beurt een raket op de Gazastrook af. Volgens het land is daarbij een wapenfabriek van de Palestijnse beweging Hamas geraakt. Ook een tunnel die Hamas zou gebruiken, zou zijn geraakt.

De Palestijnse autoriteiten ontkennen dat. Volgens hen zijn een trainingskamp en een onbewoond gebied dicht bij de Palestijnse stad Rafah geraakt.

Het is afwachten hoe het nu verdergaat. Afgelopen augustus was het ook onrustig in de Gazastrook. Toen kwamen daar zeker 49 mensen om het leven tijdens drie dagen van gevechten tussen Israël en Palestijnse militanten. Egypte wist daarna een staakt-het-vuren te bemiddelen.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuwe berichten over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Blijf met meldingen op de hoogte

Eerder

Aanbevolen artikelen