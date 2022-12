Joodse familie krijgt handgeschreven bladmuziek van Beethoven na 80 jaar terug

Een Joodse familie krijgt met de hand geschreven bladmuziek van componist Ludwig van Beethoven terug van een Tsjechisch museum. Hun familieleden moesten uit het land vluchten om aan de Holocaust te ontsnappen en lieten de waardevolle bladmuziek achter.

Het museum in de Tsjechische stad Brno heeft het originele manuscript voor het vierde deel van een van Beethovens strijkkwartetten al meer dan tachtig jaar in zijn collectie. Maar eigenlijk behoort de bladmuziek aan de familie Petschek, de rijkste familie in het Tsjechoslowakije van vóór de Tweede Wereldoorlog.

In augustus tekende het Tsjechische museum de overeenkomst om het manuscript over te dragen aan de erfgenamen van de familie Petschek. Deze week werd de bladmuziek in afwachting van de overdracht voor het eerst tentoongesteld. Volgens het museum is het een van de kostbaarste stukken in de collectie.

Een wet over eigendommen die Duitse nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gestolen, maakt de teruggave mogelijk. Het museum wist de bladmuziek destijds te behouden, doordat een Tsjechische expert van het museum had gelogen over de echtheid van het manuscript. Daardoor mocht de bladmuziek in het museum blijven.

Andere bezittingen die Duitse nazi's Joodse families in Tsjechië hebben ontnomen, moeten nog worden teruggegeven. Om dat mogelijk te maken, is vorige maand in Praag een verklaring ondertekend. Deze verklaring spoort de regering aan de teruggave van tijdens de Tweede Wereldoorlog gestolen eigendommen in gang te zetten.

Eerder

Aanbevolen artikelen