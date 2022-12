Mensenrechtenorganisatie telt meer dan 100 Chinese 'politiebureaus' in buitenland

De Chinese regering heeft meer dan honderd politiebureaus in andere landen opgezet. Dat blijkt uit onderzoek van de Spaanse mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders, waar CNN over schrijft. Met die illegale politiestations zou het land Chinezen in het buitenland in de gaten houden.

De mensenrechtenorganisatie ontdekte eerder dit jaar 36 van deze politiebureaus in Europa. Nu blijkt dat het er in totaal meer dan honderd zijn. De bureaus zouden niet alleen in Europa zitten, maar ook in onder meer Afrika en Zuid-Amerika.

Op papier hebben de bureaus de taak om administratieve zaken te regelen voor Chinezen die in het buitenland verblijven. Het gaat bijvoorbeeld om het verlengen van een rijbewijs. Maar er zijn aanwijzingen dat de bureaus ook worden gebuikt om Chinese burgers in de gaten te houden.

Het zou met name gaan om kritische Chinese burgers. Safeguard Defenders zegt nu ook dat er bewijs is van meerdere gevallen waarin deze bureaus mensen onder druk hebben gezet om terug te keren.

Sommige landen zouden zelf ook hebben geholpen bij het opzetten van de bureaus, zegt de mensenrechtenorganisatie. Als voorbeeld noemen ze Italië, die tussen 2016 en 2018 een samenwerking opzette met de Chinese politie. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn er nu elf Chinese stations in Italië. Het land wilde niet reageren op vragen van de CNN.

Ook locaties in Nederland

Ook in Nederland stonden twee politiebureaus, bleek eind oktober uit onderzoek van RTL Nieuws en Follow the Money. Een paar dagen na dat nieuws maakte minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) bekend dat de bureaus in Amsterdam en Rotterdam per direct dicht moesten. Er vonden in ieder geval al consulaire activiteiten plaats zonder dat Nederland daarvan wist. Dat noemde de minister 'onacceptabel'.

China zegt dat de bureaus puur worden gebruikt voor administratieve locaties en ontkent dat ze daarmee burgers in de gaten houden. "De vrijwilligers van de dienst daar zijn enthousiaste overzeese Chinezen, geen Chinese politieagenten", zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken tegen ANP. Het land zegt zich strikt te houden aan het internationaal recht.

