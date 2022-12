El Salvador omsingelt stad met 10.000 militairen en agenten in strijd tegen bendes

Delen via E-mail

In de strijd tegen drugsbendes heeft El Salvador dit weekend 10.000 militairen en agenten ingezet. De zwaarbewapende troepen omsingelen Soyapango, een deelstad van de hoofdstad San Salvador. Alle huizen en inwoners worden gecontroleerd.

Het land in Midden-Amerika vecht al jaren tegen drugsbendes die op veel plekken de macht hebben gegrepen. Met de omsingeling van Soyapango, een stad met zo'n 290.000 inwoners, wil de president van El Salvador er alle bendeleden vinden en oppakken.

"Gewone burgers hebben niets te vrezen en kunnen hun leven gewoon blijven leiden", tweette president Nayib Bukele over de actie. "Dit is een operatie tegen criminelen, niet tegen eerlijke burgers."

Volgens lokale media zijn er al meerdere bendeleden opgepakt. Het zou onder andere gaan om mannen die samenwerkten met MS-13, een beruchte bende met leden actief in tal van landen in de regio. Hoeveel mensen er bij de grootschalige actie precies zijn opgepakt, is nog onduidelijk.