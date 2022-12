VS onthult allereerste nucleaire bommenwerper die onbemand kan vliegen

De Amerikaanse luchtmacht heeft vrijdag de B-21 Raider onthuld. Deze nieuwe geavanceerde nucleaire bommenwerper kan onbemand missies uitvoeren. Het is de eerste in zijn categorie.

De B-21 is uitgerust met zogenoemde stealth-technologie. Daardoor kan het toestel ongezien diep in vijandig gebied binnendringen. Aan het toestel, dat 700 miljoen dollar (zo'n 664 miljoen euro) per stuk gaat kosten, werd jarenlang in het diepste geheim gewerkt.