Complotdenker Alex Jones failliet na schadevergoedingen van 1,5 miljard dollar

Complotdenker Alex Jones heeft vrijdag bij de Amerikaanse rechter faillissement aangevraagd. Jones werd eerder veroordeeld tot het betalen van zo'n 1,5 miljard dollar (1,43 miljard euro) aan schadevergoedingen omdat hij complottheorieën heeft gedeeld.

Jones verklaarde jarenlang dat een schietpartij op een basisschool in de plaats Sandy Hook in scène was gezet om strengere wetten op wapenbezit mogelijk te maken. Deze beweringen deed hij onder meer op zijn populaire platform Infowars. Op die website worden regelmatig nepnieuws en complottheorieën gedeeld.