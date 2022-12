Nederland blijft tegen toetreding Bulgarije tot Schengengebied

Nederland blijft tegen toetreding van Bulgarije tot het Schengengebied. Bulgarije voldoet volgens Nederland nog niet aan de voorwaarden, zoals het goed bewaken van hun grenzen, de democratische rechtstaat en de bestrijding van corruptie.

Ook premier Mark Rutte herhaalde de zorgen over Bulgarije. Hij roept de Europese Commissie op Bulgarije nog eens te onderzoeken. "Het kan zijn dat Bulgarije volgend jaar wel zo ver is, maar dan moeten die onderzoeken eerst plaatsvinden. We kunnen nu niet vaststellen of Bulgarije alles goed op orde heeft", zei Rutte na de ministerraad.