Rechters schrappen aanstelling onafhankelijke jurist Trump

Een hof van beroep heeft donderdag de aanstelling van een onafhankelijke jurist voor oud-president Donald Trump ongedaan gemaakt. Dat maakt voor het Amerikaanse ministerie van Justitie de weg vrij om de documenten te onderzoeken die in beslag zijn genomen tijdens de huiszoeking in Trumps resort Mar-a-Lago in augustus.

De beslissing is een flinke tegenslag voor Trump. Twee van de drie rechters van het betreffende hof van beroep in Atlanta, Georgia, zijn volgens The New York Times door Trump zelf aangesteld. Of de oud-president tegen hun beslissing in beroep gaat is niet duidelijk.

De juridische strijd barstte los sinds de huiszoeking in Florida begin augustus. Daarbij trof de FBI meer dan 11.000 overheidsdocumenten aan.

De jurist kreeg de bevoegdheid om gevonden documenten bij de overheid weg te houden vanwege bijvoorbeeld het zogenoemde voorrecht van de uitvoerende macht (executive privilege). De conservatieve rechter Aileen Cannon werd nog door Trump zelf benoemd, kort voordat hij aftrad. Hij had het verzoek van Trump om onafhankelijke arbitrage ingewilligd.

Het strafrechtelijk onderzoek naar Trump gaat onder meer over de vraag of er vertrouwelijke papieren zijn achtergehouden en of er geprobeerd is een federaal onderzoek te dwarsbomen.

Eerder

Aanbevolen artikelen