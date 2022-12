Onafhankelijke rechter voor Trump geschrapt: Justitie mag documenten inzien

Een Amerikaanse rechter heeft donderdag in hoger beroep de aanstelling van een onafhankelijke rechter voor oud-president Donald Trump ongedaan gemaakt. Dat maakt voor het Amerikaanse ministerie van Justitie de weg vrij om de documenten te onderzoeken die in beslag zijn genomen tijdens de huiszoeking in Trumps resort Mar-a-Lago in augustus.

De beslissing is een flinke tegenslag voor Trump. De jurist was op zijn verzoek aangesteld. Deze special master zou het materiaal dat bij de huiszoekingen gevonden is, gaan onderzoeken. Daardoor zouden stukken bij de overheid weggehouden kunnen worden.

Een lagere conservatieve rechter had het verzoek van Trump voor de onafhankelijke rechter in september goedgekeurd. Een Amerikaans hof van beroep haalt nu een streep door die uitspraak. Volgens het hof staat namelijk nergens in de wet dat iemand een overheidsonderzoek na een huiszoeking kan blokkeren. Ook een voormalig president niet.

Het strafrechtelijk onderzoek naar Trump gaat onder meer over de vraag of er vertrouwelijke papieren zijn achtergehouden en of er geprobeerd is een federaal onderzoek te dwarsbomen. De juridische strijd barstte los sinds de huiszoeking in Florida begin augustus. Daarbij trof de FBI meer dan 11.000 overheidsdocumenten aan.

Eerder

Aanbevolen artikelen