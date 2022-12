Amerikaanse klaagt bedrijf aan wegens 'te lange' bereidingstijd van macaroni

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Florida klaagt een producent van kant-en-klare macaroni aan, omdat het volgens haar te lang duurt om de maaltijd te bereiden. Ze eist een schadevergoeding van 5 miljoen dollar (bijna 4,8 miljoen euro).

Het bedrijf zou niet hebben meegerekend dat de consument eerst de verpakking moet openen en vervolgens kaassaus en water aan de maaltijd moet toevoegen. Pas daarna kan het eten in de magnetron. Deze extra stappen maken het volgens Ramirez onmogelijk om de macaroni in 3,5 minuten klaar te maken.

Als Ramirez had geweten dat het langer zou duren om de macaroni te bereiden, dan had ze het product niet gekocht. Vanwege de claim over de bereidingstijd betalen consumenten volgens haar ook te veel voor de macaroni. Ze zegt dat Kraft Heinz profiteert van misleidende reclame, aangezien klanten erop vertrouwen dat het bekende merk eerlijk tegen hen is.