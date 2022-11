Minstens vijftien doden na bomaanslag op school in Afghanistan

In het noorden van Afghanistan is woensdag een bom afgegaan op een religieuze school. De lokale autoriteiten spreken van ten minste vijftien doden en twintig gewonden.

De woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, Abdul Nafi Takor, zei dat de ontploffing plaatsvond in een school in Aybak, de hoofdstad van de provincie Samangan. De stad ligt zo'n 200 kilometer ten noorden van de Afghaanse hoofdstad Kaboel.



De bomaanslag werd niet direct opgeëist. Een dokter in Aybak zei tegen persbureau AFP dat de meeste slachtoffers jongeren waren. "Het zijn allemaal kinderen en gewone mensen." Hij vroeg het persbureau om hem niet bij naam te noemen.



Sinds ze het land vorig jaar overnamen, zeggen de Taliban dat ze zich richten op de veiligheid van Afghaanse burgers. Maar in de afgelopen maanden vonden verschillende aanslagen plaats, waarvan sommige zijn opgeëist door terreurgroep IS.