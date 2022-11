EU wil miljarden voor Hongarije bevriezen tot land op het rechte pad is

Delen via E-mail

De Europese Commissie (EC) adviseert miljarden aan EU-geld voor Hongarije te bevriezen tot het land op het rechte pad is. De lidstaat moet van de Commissie eerste een lange lijst van maatregelen afwerken om de rechtsstaat te herstellen en corruptie te bestrijden.

Andere lidstaten krijgen telkens een deel van hun coronageld als ze hebben voldaan aan bepaalde tussenstappen. De EU-leiders zetten het fonds van ongeveer 800 miljard euro in 2020 op om lidstaten te helpen de economische klap van de pandemie te boven te komen.

Volgens vicevoorzitter Valdis Dombrovskis voldoet het coronaherstelplan dat Hongarije in mei bij de Commissie heeft ingediend aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor geld uit het coronaherstelfonds. In het plan wordt ruim baan gemaakt voor projecten voor verduurzaming en digitalisering van een land, zei hij. Tegelijk moet er op allerlei gebieden worden hervormd.