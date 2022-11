Twee Indonesische militairen moeten gevangenis in vanwege homoseksualiteit

Twee mannelijke Indonesische militairen zijn deze maand opgepakt omdat zij seks met elkaar hadden. De militaire rechtbank van de conservatieve Indonesische provincie Aceh veroordeelde de twee tot een gevangenisstraf van zeven maanden.

De militaire rechtbank van Aceh oordeelde ook dat de militairen niet meer in dienst mogen treden bij het leger. De hoge raad noemt de handeling van de twee militairen "in strijd met de wet en religieuze bepalingen". Daarnaast zouden ze "niet hebben gehandeld naar hun voorbeeldfunctie".

Volgens Hamid hebben "opruiende verklaringen" van de politieke leiders van Indonesië bijgedragen aan de verdere stigmatisering van minderheidsgroepen in het land, waaronder de lhbtiq+-gemeenschap. "De zaak van de twee militairen in Aceh is slechts het topje van de ijsberg."

In Aceh is seks met iemand van hetzelfde geslacht verboden. Er gelden wetten op basis van de islamitische sharia. Andere Indonesische provincies staan seks met iemand van hetzelfde geslacht wel toe, maar in het leger is het verboden.