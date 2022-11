Oud-president Jiang Zemin (96) die van China wereldmacht maakte overleden

De Chinese voormalige president Jiang Zemin is overleden. Chinese staatsmedia melden dat hij woensdag op 96-jarige leeftijd is gestorven in Shanghai. Hij overleed aan leukemie en orgaanfalen. Jiang was tussen 1993 en 2003 president van de Volksrepubliek China en maakte van het land een wereldmacht.

Jiang begon zijn carrière als elektricien in een fabriek, maar klom op binnen de Communistische Partij van China. Hij werd secretaris-generaal in 1989, vlak na de bloedig neergeslagen protesten op het Tiananmenplein. Hij nam het over van Deng Xiaoping, die veel economische hervormingen had ingezet. Jiang zou aanvankelijk tijdelijk als leider aantreden, maar bleef jaren aan de macht.

Onder zijn leiderschap maakte China een grote economische groei door en verbeterde de relatie met de internationale gemeenschap. Hij haalde de Olympische Spelen van 2008 naar Peking en maakte het land onderdeel van de mondiale handelsorganisatie WTO.

Jiangs nalatenschap binnen de Communistische Partij bestaat vooral uit zijn 'drie voorstellen'. Het ging om een progressieve theorie over de rol van de partij die hielp China om te vormen tot een sociale markteconomie. Die theorie is opgenomen in de partijstatuten en de Chinese grondwet. Jiang werd in 2003 opgevolgd door Hu Jintao.

Jiang verscheen de laatste jaren weinig in het openbaar. Hij was in 2019 bij de viering van het zeventigjarige bestaan van de Volksrepubliek China voor het laatst op televisie. De vlaggen in China hangen halfstok als eerbetoon.

