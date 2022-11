Senaat VS stemt in met bescherming huwelijk voor stellen van gelijk geslacht

Na het Huis van Afgevaardigden heeft ook de Amerikaanse Senaat een wet aangenomen die het huwelijk voor stellen van gelijk geslacht moet beschermen. De Senaat nam de wet dinsdag aan met 61 stemmen voor en 36 tegen.

Die inperking leek er te komen nadat opperrechter Clarence Thomas een memo had geschreven bij de uitspraak die het landelijk recht op abortus schrapte. In die memo schreef Thomas dat het hof ook inperking van het huwelijk voor gelijk geslacht, het huwelijk voor interraciale stellen en het recht op anticonceptie zou heroverwegen.

De wet is nog niet helemaal ingevoerd. Omdat er bescherming van religieuze vrijheden aan de wet is toegevoegd, keert die terug naar het Huis van Afgevaardigden voor een nieuwe stemming. Dat is een formaliteit omdat de Democraten daar de meerderheid hebben. Na goedkeuring kan de Amerikaanse president Joe Biden de wet ondertekenen.

Dat is belangrijk wanneer het Hooggerechtshof er alsnog voor stemt het recht op het huwelijk voor partners van gelijk geslacht in te perken. Dan mogen individuele staten zelf een verbod op het opengestelde huwelijk invoeren. In de nieuwe wet is wel afgesproken dat die staten de huwelijken die in andere staten zijn gesloten, moeten erkennen.