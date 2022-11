Thaise tempel heeft geen enkele monnik meer door positieve drugstests

Een tempel in de Thaise provincie Phetchabun is al zijn monniken kwijtgeraakt vanwege positieve drugstests. Alle vier de monniken, onder wie ook het hoofd van de tempel, testten positief op methamphetamine en werden meteen weggestuurd. Zo schrijven meerdere Thaise media

De lokale politie nam afgelopen maandag bij de tempel urinetests af. Niet veel later bleken alle monniken methamphetamine in hun lichaam te hebben, ook wel bekend als meth. Ze werden vervolgens naar een gezondheidskliniek gestuurd waar ze zullen moeten afkicken.

Dat de tempel nu leeg staat, zorgt voor onrust bij dorpsbewoners. Zo is een van de belangrijkste rituelen in het boeddhisme het geven van voedsel aan monniken. Die goede daad levert volgens de mensen die het voedsel doneren voorspoed en bescherming op. Maar dat geven van voedsel kan niet meer nu alle monniken weg zijn.

Daarom worden er nu in alle haast vervangende monniken gezocht, vertelde een lokale ambtenaar tegen persbureau AFP. Erg makkelijk is die zoektocht niet. Want ook in andere tempels in de omgeving testten vier monniken positief op drugs.