Leider Amerikaanse militiegroep schuldig bevonden aan opruiing Capitoolaanval

Stewart Rhodes is door een jury schuldig bevonden aan "opruiende samenzwering" voor de bestorming van het Amerikaanse Capitool vorig jaar. Rhodes is de leider en oprichter van de Oath Keepers, een extreemrechtse militiegroep die een belangrijke rol speelde bij de aanval.

In totaal staan er negenhonderd verdachten terecht voor de aanval op het Capitool. Rhodes, die een ooglapje draagt ​​nadat hij zichzelf per ongeluk met zijn eigen wapen in het gezicht schoot, is een van de meest prominente beklaagden. Naast Rhodes is ook medeverdachte Kelly Meggs schuldig bevonden aan opruiing. Een rechter bepaalt nog welke straf ze precies krijgen.