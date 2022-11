Leider Amerikaanse militie schuldig bevonden aan opruiing Capitoolaanval

Militieleider Stewart Rhodes is door een jury schuldig bevonden aan "opruiende samenzwering" voor de bestorming van het Amerikaanse Capitool in januari vorig jaar. Rhodes is de oprichter en leider van de Oath Keepers, een extreemrechtse militie die een belangrijke rol speelde bij de aanval.

Met die bestorming hoopten de aanvallers de verkiezingsoverwinning van Joe Biden op toenmalig president Donald Trump ongedaan te maken. Door de uitspraak van de jury kan Rhodes een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar krijgen.

In totaal staan er negenhonderd verdachten terecht voor de aanval op het Capitool. Rhodes, die een ooglapje draagt ​​nadat hij zich per ongeluk met zijn eigen wapen in het gezicht had geschoten, is een van de prominentste beklaagden.

Naast Rhodes is ook medeverdachte Kelly Meggs schuldig bevonden aan opruiing. Een rechter bepaalt nog welke straf ze precies krijgen.

Rhodes richtte de extreemrechtse militie Oath Keepers in 2009 op. De groepering bestaat uit (voormalige) Amerikaanse militairen, wetshandhavers en eerstehulpverleners. Zij hebben een eed gezworen om naar eigen zeggen de Amerikaanse grondwet te beschermen. De militie verschijnt vaak zwaarbewapend bij protesten en politieke evenementen.

Volgens de aanklagers had de militie op de dag van de bestorming een "snelle reactiemacht" opgezet in een nabijgelegen hotel in de staat Virginia. Daar lagen onder andere vuurwapens die snel naar Washington konden worden vervoerd als de Oath Keepers werden opgeroepen.

Commissie wil rol van Trump bij bestorming onderzoeken

Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden doet verder onderzoek naar de bestorming van het Capitool.

De commissie wil daarvoor oud-president Trump verhoren, maar die kwam eerder deze maand niet opdagen voor zijn verhoor. De commissie bedenkt nu hoe ze moet omgaan met het feit dat hij ondanks een dagvaarding niet meewerkt.

De bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 kostte vijf mensen het leven, onder wie een politieagent. Meer dan 140 agenten raakten gewond. De schade aan het Capitool liep in de miljoenen dollars. De relschoppers hadden het gemunt op onder anderen toenmalig vicepresident Mike Pence en Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

3:17 Afspelen knop 187 minuten: dit deed Trump tijdens de Capitool-bestorming

Aanbevolen artikelen