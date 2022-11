Chinese politie drukt protesten tegen strenge coronamaatregelen de kop in

Met stevig machtsvertoon proberen de Chinese autoriteiten een einde te maken aan de groeiende protesten tegen het strenge coronabeleid. Zo zet China op grote schaal agenten in om demonstranten met hekken en intimidaties te dwarsbomen.

Van Peking tot Hongkong en van Shanghai tot Chengdu gingen mensen de afgelopen dagen de straat op. Ze hopen daarmee een einde te maken aan de lockdowns en andere strenge coronaregels. Maar de Chinese overheid is bepaald niet van zin daarin mee te gaan.

Zo zijn er in Shanghai blauwe hekken geplaatst die nieuwe demonstraties moeten voorkomen. Honderden betogers kwamen daar eerder al bijeen om met lege A4'tjes te demonstreren. Het gaf het protest de naam "revolutie van wit papier". Met de lege vellen wijzen demonstranten op het gebrek aan vrijheid van meningsuiting.

Maar na het weekend lijkt zelfs de straat op gaan niet meer zonder risico. Zo houdt de politie mensen tegen om vervolgens hun telefoons te controleren. Volgens deze journalist kijken agenten of er op de smartphones apps zoals Telegram, Instagram of Twitter staan waarmee berichten over de protesten gedeeld kunnen worden met de buitenwereld.

Die controles gaan soms nog een stuk verder. Zo filmde een journalist van de BBC hoe twee agenten een vrouw verplichtten foto's van de protesten te verwijderen van haar smartphone.

Demonstranten willen dat president Xi aftreedt

Het toont aan dat China zich zorgen maakt over de groeiende protesten. Die betogingen ontstonden na een flatbrand in Ürümqi, een stad in de provincie Xinjiang waarbij vorige week tien doden vielen. Het drama was volgens de demonstranten een direct gevolg van de strenge lockdown in de stad.

De herdenkingen van de slachtoffers groeiden vervolgens uit tot de grootschalige protesten die we nu zien. "Weg met de Communistische Partij en weg met president Xi Jinping" werd in meerdere steden gescandeerd. Zulke openlijke en wijdverspreide protesten zijn zeldzaam voor China.

Demonstranten worden thuis gebeld door de politie

Of de protesten de stevige weerstand van de Chinese autoriteiten kunnen weerstaan, is maar de vraag. Zo zijn er meerdere meldingen van gearresteerde demonstranten, al zijn er geen officiële cijfers. Dat de politie alles scherp in de gaten houdt, blijkt wel uit de telefoontjes die betogers na afloop van de protesten ontvangen.

Zo schrijft de Britse krant The Guardian over een vrouw in Peking die net als haar vijf vrienden maandagavond werd gebeld door de politie. Die wilde alles weten van het protest. "De agent vroeg heel specifiek hoeveel mensen daar waren, hoe laat ik ging, hoe ik erover hoorde", vertelt ze uit zorgen voor haar veiligheid anoniem tegen de krant.

Ze zegt "haar best te doen om te blijven protesteren". Ondertussen zet China ook censuur in als wapen. Berichten met kritiek op het coronabeleid worden massaal verwijderd. En met speciale accounts plaatst China op grote schaal spam op Twitter om te voorkomen dat mensen informatie over de protesten kunnen vinden, in de hoop dat die betogingen langzaamaan uitdoven.

