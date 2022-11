Man die tien mensen doodschoot in supermarkt in VS bekent racistisch motief

De man die in mei tien mensen doodschoot in een supermarkt in de Amerikaanse stad Buffalo, had een racistisch motief. De negentienjarige schutter heeft maandag in de rechtbank bekend schuldig te zijn aan moord en binnenlands terrorisme gemotiveerd door haat.

Bij de schietpartij kwamen voornamelijk zwarte mensen om het leven. Aanklagers vermoedden al dat de schutter de supermarkt had uitgezocht omdat er veel zwarte mensen komen. Het lag op ruim drie uur rijden van zijn woonplaats.

In totaal schoot de man op 14 mei dertien mensen neer, van wie elf een zwarte huidskleur hadden. Drie slachtoffers overleefden de schietpartij. De verdachte deelde online livebeelden van de schietpartij.

Daarnaast had hij voor de aanslag een manifest van ruim honderd pagina's online gepubliceerd. Daarin omschreef hij zichzelf als "een achttienjarige die overtuigd is van de superioriteit van de witte mens". Op een internetforum had hij daarnaast al bekend wat hij van plan was.

Na de schietpartij reisde president Joe Biden naar Buffalo om met de nabestaanden te praten. Hij noemde de moorden "gruwelijk en weerzinwekkend". Uitspraak in de zaak volgt in februari. De verdachte riskeert een levenslange celstraf.

