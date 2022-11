Israëlische verkiezingswinnaar Netanyahu gaat in zee met extreemrechtse partij

De voormalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu staat op het punt om in zee te gaan met de partij van Avi Moaz, een extreemrechtse politicus die in het verleden homofobe uitspraken deed. Dat meldt The Guardian maandag.

Netanyahu's conservatieve partij Likud, die begin deze maand de verkiezingen in Israël won, maakte zondag bekend een deal te hebben gesloten met de orthodox-joodse en nationalistische Moaz. In die deal werd Moaz gepresenteerd als vicepremier. Het is volgens de Britse krant een voorbode van de koers die de nieuwe Israëlische regering zal gaan varen.

Moaz staat bekend vanwege zijn extreemrechtse retoriek en sprak zich in het verleden uit tegen de lhbtiq+-gemeenschap. Ook is hij tegenstander van vrouwen in het leger en heeft hij zich uitgesproken tegen Arabische leraren op Israëlische scholen.

Daarnaast is Moaz orthodox-joods en laat hij zich denigrerend uit over niet-orthodoxe joden. Dit soort stromingen zijn in Israël nauwelijks aanwezig, maar zijn bijvoorbeeld wel oververtegenwoordigd in de joodse gemeenschap in de Verenigde Staten. Met dat land onderhoudt Israël nauwe diplomatieke en financiële banden.

Dat Netanyahu zich genoodzaakt ziet met zo'n radicale coalitiepartner in zee te gaan, zegt veel over zijn benarde situatie. De 73-jarige politicus, die eerder premier was in de perioden 1996-1999 en 2009-2021, staat op het punt een van de meest radicale regeringen ooit in Israël te vormen.

Maoz zei in reactie op de deal dat Likud op het punt staat "de ziel van het land terug te geven". Netanyahu moet de coalitieonderhandelingen met alle potentiële partners nog afronden voordat hij een regering kan vormen.

