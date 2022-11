Vliegtuigje raakt verstrikt in hoogspanningslijnen bij Washington

Een klein vliegtuig is zondag vlak bij de Amerikaanse hoofdstad Washington verstrikt geraakt in hoogspanningslijnen met een grote stroomstoring tot gevolg. Het vliegtuig zit nog steeds vast. Reddingswerkers zijn bezig de inzittenden vrij te krijgen.

Rond 5.30 uur (lokale tijd) stortte het vliegtuig neer in Montgomery Village in de staat Maryland. Het weer was mistig en regenachtig. Het raakte op een hoogte van zo'n 30 meter verstrikt in de hoogspanningslijnen. Ongeveer 120 duizend mensen zitten daardoor zonder stroom. Ook zijn wegen afgesloten en doen verkeerslichten in de omgeving het niet.