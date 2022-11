Bij Somalische politici geliefd hotel in Mogadishu bestormd door Al Shabaab

Gewapende leden van terreurorganisatie Al Shabaab hebben zondagavond (lokale tijd) een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu aangevallen. Het is nog niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Hotel Villa Rose is erg geliefd bij Somalische politici. Milieuminister Adam Aw Hirsi liet weten de aanval te hebben overleefd.

Al Shabaab heeft de aanslag opgeëist. Het doelwit was het nabijgelegen presidentiële paleis, zegt de aan Al Qaeda gelinkte organisatie in een verklaring. Volgens de politie droegen de daders explosieven en geweren bij zich.

Tientallen burgers en overheidsfunctionarissen zijn gered uit het hotel, meldt staatsomroep SNTV. Het is onduidelijk of en hoeveel mensen nog vastzitten. Volgens onbevestigde berichten zou de minister van Binnenlandse Veiligheid gewond zijn geraakt.

Villa Rose ligt in de zwaarbewaakte buurt Bondhere in het centrum van Mogadishu. In die wijk liggen verschillende ministeries en andere overheidsgebouwen. "We werden opgeschrikt door een enorme explosie, gevolgd door hevige geweerschoten. We zaten binnen te luisteren naar het geschut", zei een buurtbewoner tegen Reuters.

De Somalische president Hassan Sheikh Mohamuh is bezig met een militair offensief tegen Al Shabaab. Hotels en toeristen zijn vaker doelwit van de extremistische groep die al vijftien jaar actief is in Somalië. In augustus vond een dodelijke gijzeling plaats in een hotel in de hoofdstad.

