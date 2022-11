Veertien doden door aardverschuiving in Kameroense hoofdstad Yaoundé

Bij een aardverschuiving in de Kameroense hoofdstad Yaoundé zijn zondag zeker veertien mensen om het leven gekomen. De slachtoffers bezochten een begrafenis toen het natuurgeweld ze trof, meldt de gouverneur van de regio.

"We dragen de lijken naar het mortuarium van het centrale ziekenhuis, terwijl de zoektocht naar andere mensen, of lijken, nog steeds aan de gang is", aldus de gouverneur aan lokale media.

Yaoundé is een van de natste steden in Afrika en bestaat uit tientallen steile, met hutten omzoomde heuvels. Zware regenval heeft dit jaar in het hele land geleid tot verschillende verwoestende overstromingen, waardoor de infrastructuur is verzwakt en duizenden mensen op de vlucht zijn geslagen.