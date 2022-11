Rellen in Brussel na WK-wedstrijd tegen Marokko, politie zet waterkanonnen in

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

In Brussel zijn rellen uitgebroken vanwege de wedstrijd tussen België en Marokko op het WK voetbal in Qatar. Relschoppers gooien met vuurwerk en flessen en stichten brandjes. De politie heeft waterkanonnen en traangas ingezet tegen hen, schrijft onder meer Het Laatste Nieuws

Het ging al tijdens de door Marokko gewonnen wedstrijd mis in het centrum van de Belgische hoofdstad, in de buurt van het Zuidstation. Meerdere elektrische steps gingen in vlammen op. Ook werden bankjes en geparkeerde auto's beschadigd.