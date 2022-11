Golf van protesten tegen coronamaatregelen in China na dodelijke brand

In meerdere Chinese steden zijn zondag mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het coronabeleid. Aanleiding is een dodelijke brand in de stad Ürümqi. Persbureaus spreken van een ongekende protestgolf.

In Peking hebben honderden mensen zich verzameld bij een universiteitsgebouw. De mensen roepen op tot een einde aan de lockdowns. Ook in Shanghai en Wuhan zijn mensen samengekomen tegen het coronabeleid. Soortgelijke beelden komen ook uit Guangzhou, Xi'an en Chongqing.

De demonstraties zijn ontstaan na een flatbrand in Ürümqi, een stad in de provincie Xinjiang. Daarbij vielen donderdag tien doden. Volgens de demonstranten konden de slachtoffers niet vluchten. Vanwege de strenge lockdown zouden de deuren van het gebouw zijn vergrendeld en rondom het gebouw zouden hekken hebben gestaan. Sommige slachtoffers zouden hun woning niet direct durven te verlaten uit angst de coronaregels te overtreden.

De autoriteiten in Ürümqi ontkennen dat de coronamaatregelen mensen hebben gehinderd bij het verlaten van het gebouw. Zij zeggen dat de bewoners ten tijde van de brand gewoon naar beneden konden.

Grootschalige protesten zeldzaam voor China

Zaterdag mondden herdenkingen voor de slachtoffers ook al uit in protesten. Onder andere in Shanghai gingen mensen de straat op. Op beelden is te zien dat een groep demonstranten "Weg met de Communistische Partij en weg met president Xi Jinping" riepen. Volgens getuigen zijn veel mensen opgepakt.

Dat de protesten zo openlijk zijn en zich verspreiden over het hele land is zeldzaam voor China, waar verzet normaal gesproken gecensureerd wordt. In Shanghai hielden de demonstranten lege vellen papier omhoog als symbool voor censuur.

Eerder

Aanbevolen artikelen