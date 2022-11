Zoektocht naar vermisten na aardverschuiving op Italiaans eiland Ischia gaat door

De zoektocht naar vermisten op het Italiaanse eiland Ischia gaat zondag verder. Hulpdiensten zoeken nog elf mensen in het gebied dat zaterdag werd getroffen door een aardverschuiving. Tot nu toe hebben de autoriteiten één dode bevestigd, dertien mensen raakten gewond.

Zaterdag was enige tijd onduidelijk hoeveel doden de aardverschuiving had veroorzaakt. Minister van Infrastructuur Matteo Salvini meldde al gauw dat acht mensen het niet hadden overleefd. Zijn collega van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi zei later dat er nog geen doden waren bevestigd.

Inmiddels is dus bekend dat in elk geval één persoon is omgekomen. Het gaat om een 31-jarige vrouw die een winkel had op het eiland.