Ook in Shanghai protesten tegen Chinese coronabeleid na dodelijke brand

Ook in Shanghai zijn protesten uitgebroken tegen het coronabeleid in China. Aanleiding is een brand in de stad Ürümqi in de provincie Xinjiang waarbij donderdag tien doden vielen. Volgens de demonstranten konden zij vanwege een strenge lockdown niet aan de vlammen ontkomen.

In het flatgebouw inÜrümqi zouden niet alleen deuren zijn vergrendeld vanwege de maatregelen, ook zouden reddingswerkers het gebouw moeilijk hebben kunnen bereiken door hekken die waren geplaatst vanwege de lockdown. Sommige slachtoffers zouden uit angst de coronaregels te overtreden hun woning niet direct hebben durven verlaten.

In Ürümqi mogen bewoners al honderd dagen praktisch de deur niet uit. China kent een zerocovidbeleid, waarbij een aantal besmettingen kan leiden tot erg strenge maatregelen. In Ürümqi werden de afgelopen dagen iedere dag ongeveer honderd nieuwe gevallen van het virus ontdekt.

Protesten tegen coronabeleid en overheid

Eerder werd in Ürümqi zelf, in het noordwesten van China, al flink geprotesteerd. Zaterdagavond mondde in Shanghai een herdenking voor de slachtoffers van de brand uit in een protest. Op video's die via sociale media werden gedeeld, is te zien dat een groep demonstranten leuzen tegen de Communistische Partij en president Xi Jinping scandeert.

De autoriteiten in Ürümqi ontkennen dat de coronamaatregelen mensen hebben gehinderd bij het verlaten van het brandende gebouw. Zij stellen dat de bewoners van het pand te weinig wisten van brandgevaar.

