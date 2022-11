Langstzittende president ter wereld begint aan zesde termijn

De langstzittende president ter wereld blijft voorlopig aan de macht. In Equatoriaal-Guinea won Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (80) de presidentsverkiezingen niet verrassend met "bijna 95 procent van de stemmen". Maar van een echte democratie is geen sprake in het land.

De verkiezingsuitslag viel te verwachten. In de 43 jaar dat Obiang president van Equatoriaal-Guinea is, won hij altijd met meer dan 90 procent van de stemmen.

Obiang regeert met ijzeren hand en van echte oppositie is geen sprake in het land. Politieke tegenstanders van Obiang worden gearresteerd en gemarteld, protesteren is verboden en er is geen persvrijheid in het land, zeggen mensenrechtenorganisaties.

Sinds de onafhankelijkheid van Spanje in 1968 heeft Equatoriaal-Guinea slechts twee presidenten gehad. De eerste was de oom van Obiang. Hij werd afgezet toen de huidige president in 1979 een staatsgreep pleegde.

De Democratische Partij van Obiang won tijdens de verkiezingen op 20 november ook alle zetels in de senaat en het parlement van Equatoriaal-Guinea. "De definitieve uitslag bewijst dat we de beste politieke partij zijn", twitterde de zoon van Obiang, die tevens vicepresident is.

Eerder

Aanbevolen artikelen