Regering Venezuela tekent akkoord met oppositie, VS schrapt deel sancties

De regering en de oppositie van Venezuela hebben zaterdag in Mexico een akkoord getekend voor meer sociale zekerheid. Nu de twee partijen weer met elkaar praten, hebben de Verenigde Staten besloten een deel van de sancties tegen het land te laten varen.

In Mexico gingen afgevaardigden van president Nicolás Maduro en de oppositie weer met elkaar om tafel nadat de onderhandelingen maanden stil hadden gelegen. Het akkoord gaat volgens de VS onder andere over onderwijs, gezondheid en voedselzekerheid.