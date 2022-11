Zeker dertien vermisten na aardverschuiving op Italiaans eiland Ischia

Delen via E-mail

Een aardverschuiving op het Zuid-Italiaanse eiland Ischia heeft zaterdag veel schade veroorzaakt. Zeker dertien mensen worden vermist, meldt persbureau ANSA.

De lokale brandweer meldt dat in de stad Casamicciola wordt gezocht naar de vermisten. Onder hen is een gezin met een vader, moeder en pasgeboren baby.

Twee mensen konden uit hun auto worden gered nadat het voertuig de zee in was gesleurd door een aardverschuiving. Op beelden is te zien dat meerdere auto's zaterdagochtend werden meegesleurd door de modderstroom en dat huizen bijna volledig werden bedolven.