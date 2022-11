Zeker acht doden na aardverschuiving op Italiaans eiland Ischia

Zeker acht mensen zijn overleden na een aardverschuiving op het Zuid-Italiaanse eiland Ischia. Meerdere mensen worden nog vermist.

De lokale brandweer meldde eerder op de dag dat in de stad Casamicciola wordt gezocht naar de vermisten. Onder hen is een gezin met een vader, moeder en pasgeboren baby. Het is niet duidelijk of zij inmiddels zijn gevonden.