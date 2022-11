Protest tegen lockdown in Chinese stad na brand waarbij tien doden vielen

In de Chinese stad Ürümqi zijn zaterdag protesten uitgebroken vanwege een brand in een flatgebouw waarbij afgelopen donderdag zeker tien mensen om het leven kwamen. Bewoners konden niet tijdig uit de flat komen doordat de deuren op slot waren gedraaid vanwege de strenge coronamaatregelen in de stad.

Op videobeelden is te zien dat groepen mensen zaterdag door de straten van Ürümqi lopen en vrijheid eisen. Persbureau Reuters schrijft dat de demonstranten massaal "stop de lockdown" riepen, terwijl ze hun vuisten in de lucht staken.

Inwoners van Xinjiang, de provincie waarin Ürümqi ligt, mogen honderd dagen lang hun huis niet verlaten. China kent een zerocovidbeleid, waarbij een aantal besmettingen kan leiden tot erg strenge maatregelen. In Ürümqi werden de afgelopen dagen iedere dag ongeveer honderd nieuwe gevallen van het virus ontdekt.

Er vielen donderdag niet alleen slachtoffers doordat de deuren van het appartementencomplex gesloten waren, maar ook doordat mensen het gebouw niet durfden te verlaten vanwege de strenge regels. Het duurde ook lang voordat reddingswerkers bij het gebouw konden komen, doordat er hekken waren geplaatst vanwege de lockdown.

De autoriteiten in Ürümqi zeggen dat de coronamaatregelen niemand in de flat gehinderd hebben. Ze stellen dat bewoners van het pand te weinig wisten van brandgevaar.

0:44 Afspelen knop Chinezen protesteren tegen lockdown na dodelijke flatbrand

