Franse justitie onderzoekt geldstromen verkiezingscampagnes president Macron

Franse openbaar aanklagers zijn een onderzoek begonnen naar de verkiezingscampagnes van president Emmanuel Macron in 2017 en 2022.

De vraag is of de 44-jarige politicus onrechtmatig profiteerde van de diensten van het Amerikaanse adviesbureau McKinsey. Dat staat in een mededeling van het financieel parket in Parijs. Overheidsuitgaven voor extern advies aanzienlijk zijn gestegen tijdens Macrons regeerperiode.

Sinds het voorjaar lopen belastingonderzoeken naar McKinsey in verband met mogelijk gerommel met bankrekeningen en beschuldigingen van vriendjespolitiek. Eerder werd bekend dat het Amerikaanse consultancybedrijf al zeker tien jaar geen belasting heeft betaald in Frankrijk. Volgens McKinsey is de wet nageleefd.

Er wordt ook onderzocht of McKinsey is bevoordeeld bij het toekennen van adviesklussen met een gunstige uitkomst voor Macron, en daarvoor werd beloond zonder dat dat werd opgegeven. In Frankrijk geldt een plafond voor de kosten van verkiezingscampagnes, om ook buitenstaanders een kans te gunnen.

Macrons kantoor liet weten kennis te hebben genomen van de zaak. Het is aan de rechterlijke macht om de onderzoeken in volledige onafhankelijkheid uit te voeren, aldus het Elysée.

Al eerder Franse (oud-)presidenten veroordeeld

Meerdere Franse politici zijn in de loop der jaren veroordeeld voor te hoge uitgaven of pogingen om campagne-uitgaven te verhullen. Onder hen is de inmiddels overleden ex-president Jacques Chirac.

Oud-president Nicolas Sarkozy kreeg vorig jaar een gevangenisstraf van een jaar opgelegd voor illegale financiering van zijn herverkiezingspoging in 2012.

